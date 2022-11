E.ON : Oddo reste positif, mais abaisse sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur E.ON avec un objectif de cours ajusté de 12,5 à 11,5 euros, baisse essentiellement attribuable à la hausse du CMPC de 50 points de base en moyenne après la prise en compte des nouveaux paramètres de marché.



Au lendemain de la publication de résultats à neuf mois conformes aux attentes par le groupe énergétique allemand, le bureau d'études a ajusté ses estimations sur l'exercice 2022, 'sans incidence significative sur la valorisation'.



Oddo juge que le risque semble orienté à la baisse, l'intervention politique actuelle étant satisfaisante dans la plupart des régions avec des mesures prises par les autorités 'de nature à soulager les incertitudes de court terme qui pèsent sur l'investment case d'E.ON'.



