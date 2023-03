E.ON : Stifel garde son avis Conserver sur le titre

Stifel garde son avis Conserver sur le titre E.ON et son objectif de cours à 9,80E.



L'analyste souligne les bons résultats 2022 et la solide orientation pour 2023-27. ' Les plans de paiement des programmes de soutien des gouvernements de l'UE et du Royaume-Uni sont restés intacts et le Groupe a pu faire face à des coûts d'approvisionnement énergétique plus élevés. '



Et Stifel de préciser : ' Le nouveau plan d'investissements à 5 ans est en hausse de 22% à 33 MdE, principalement porté par les Réseaux. La guidance de ROCE Groupe de 7-8% est inchangée, cependant l'EBITDA/Capex pour les Réseaux implique 4,2% sur 2023-2027 vs 5% dans le dernier plan 5 ans et dans les Solutions Clients, 13,3% vs 11,2%. '



