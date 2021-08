E.ON. : Stifel renouvelle son conseil 'achat' sur le titre

Stifel maintient son conseil 'achat' sur le titre E.ON., assorti d'un objectif de cours inchangé de 12,9 euros.



Selon l'analyste, E.ON. profite d'une dynamique très positive, portée par le package européen 'Fit for 55' qui offre un potentiel de croissance sur plusieurs années.



E.ON. a d'ailleurs relevé sa guidance annuelle et cible désormais un EBITDA compris entre 7,6 et 7,8 MdsE (soit +400 ME par rapport à l'ancienne guidance) et un EBIT entre 4,4 et 4,6 MdsE (+600 ME).



Par conséquent, Stifel ajuste ses estimations et relève ses prévisions EBITDA et EBIT de respectivement 400 et 600 ME.



