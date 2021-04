E.ON. : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse réitère sa note de 'surperformance' sur le titre E.ON. et relève son objectif de cours à 11 euros, contre 10,3 euros précédemment.



'E.ON. reste un de nos meilleurs choix car nous pensons qu'il pourrait profiter des investissements croissants dans les réseaux électriques, un secteur dans lequel l'Allemagne constitue la force motrice en Europe', explique en substance le bureau d'analyses.



A la suite des résultats financiers de l'exercice 2020, Credit Suisse révise ses prévisions et table sur une augmentation de l'EBIT et du BPA 2021 de 2%, reflétant l'amélioration de la performance du commerce de détail au Royaume-Uni.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.