Goldman relève l'objectif d'Eon à 11,35 euros - 'Acheter'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Eon de 10,75 à 11,35 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Le pire de la crise énergétique déclenchée l'année dernière devrait être surmonté, a titré l'analyste Alberto Gandolfi dans une étude sectorielle publiée jeudi. Pour les fournisseurs européens, le risque lié à l'activité d'approvisionnement devrait être considérablement réduit cette année. La baisse des coûts d'approvisionnement pourrait également conduire à un élargissement des marges d'approvisionnement pour 2023. Cela pourrait s'avérer particulièrement positif pour Enel et Eon, les plus grands fournisseurs d'électricité européens./edh/la

Publication de l'étude originale : 12.01.2023 / 02:15 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

