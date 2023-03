JPMorgan relève Eon à 'surpondérer' et vise 13 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a relevé sa recommandation sur Eon de "neutre" à "surpondérer" après ses résultats annuels et a relevé son objectif de cours de 10,50 à 13,00 euros. L'analyste Vincent Ayral a écrit dans une étude publiée mercredi que le fournisseur d'énergie avait réalisé de bonnes performances et avait donné des perspectives solides à la fois pour 2023 et 2027. Il a relevé ses estimations de résultats ajustés (BPA) pour les deux années et dit qu'elles sont désormais supérieures aux estimations du consensus. Ayral souligne également qu'Eon a parlé d'objectifs conservateurs pour l'année en cours, ce qui laisse une marge de manœuvre pour les revoir à la hausse./gl/bek

Publication de l'étude originale : 21.03.2023 / 20:00 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 22.03.2023 / 00:15 / GMT

