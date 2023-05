Association de stockage Ines : les stockages de gaz ne suffisent pas pour la quantité d'hydrogène

BERLIN (dpa-AFX) - Les stockages souterrains de gaz naturel en Allemagne sont loin de suffire à la demande de stockage d'hydrogène attendue à l'avenir, estime l'industrie du stockage. "Nos études ont montré qu'une capacité de stockage d'hydrogène d'une hauteur de 32 térawattheures peut être mise à disposition à partir du stock de gaz actuel", a déclaré Sebastian Bleschke, directeur de l'association professionnelle Initiative Energien Speichern (Ines), à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

Les scénarios à long terme du ministère fédéral de l'Économie estiment toutefois que la mise en œuvre de la transition énergétique nécessitera d'ici 2045 un stockage d'hydrogène d'une capacité de 72 à 74 térawattheures. Pour mettre en œuvre la transition énergétique selon les scénarios à long terme, il faudrait donc plus que doubler les potentiels de stockage actuellement utilisables pour l'hydrogène. "Étant donné que l'Allemagne dispose déjà, et de loin, des plus grandes capacités de stockage de gaz de l'UE, la réaffectation et la construction de nouveaux réservoirs constituent un défi majeur", a déclaré Bleschke.

L'électricité produite de manière climatiquement neutre et l'hydrogène ainsi produit doivent jouer un rôle prépondérant dans le système énergétique de l'avenir. Ainsi, de nouvelles centrales à gaz devraient produire de l'électricité à partir d'hydrogène lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas.

"On oublie souvent que les électrolyseurs pour la production d'hydrogène et les centrales électriques à hydrogène dépendront du stockage d'hydrogène", explique Bleschke. Les électrolyseurs produiraient notamment de l'hydrogène lorsque l'offre d'électricité dépasse la demande et que, par conséquent, le prix de l'électricité est bas. Les centrales à hydrogène fonctionneraient surtout lorsque la demande en électricité ne peut plus être couverte directement par les énergies renouvelables. "Lorsque les centrales électriques ont besoin d'hydrogène, l'électrolyse ne fonctionne pas et inversement. C'est surtout dans ces moments-là que les réservoirs d'hydrogène sont nécessaires."/tob/DP/zb