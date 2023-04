Comparateur : les tarifs de l'électricité et du gaz sont souvent inférieurs aux limites de prix

Le site internet de l'association des consommateurs de France (APF) a été mis à jour en février dernier. C'est ce qu'a indiqué le portail de comparaison Check24. Selon ce dernier, 82% des tarifs des fournisseurs alternatifs d'électricité et de gaz se situent déjà en dessous de la limite de limitation des prix de 12 centimes d'euros par kilowattheure de gaz naturel et de 40 centimes d'euros par kilowattheure d'électricité. "Dans le même temps, 73% des tarifs d'électricité de base sont encore au-dessus du seuil de déclenchement, et 89% des tarifs de gaz de base", a déclaré Check24 dimanche à Munich./tob/DP/zb