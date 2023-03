Conseil de surveillance d'Uniper : Lewis, le manager d'Eon, devrait devenir président du directoire

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Le directeur de l'énergie d'Eon, Michael Lewis, devrait devenir président du directoire du groupe énergétique nationalisé Uniper. Le conseil de surveillance d'Uniper a pris cette décision lors d'une réunion extraordinaire, a annoncé mercredi le groupe de Düsseldorf. La nomination formelle devrait intervenir prochainement, dès que la date exacte d'entrée en fonction aura été fixée. Le contrat de Lewis sera valable cinq ans. Le mandat de l'actuel président du directoire, Klaus-Dieter Maubach, a pris fin mardi.

Selon Uniper, Lewis a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie "avec un accent particulier sur le secteur des énergies renouvelables". Ce Britannique de 55 ans a commencé sa carrière en 1993 chez Powergen au Royaume-Uni. Depuis 2007, il a occupé différents postes chez Eon. Depuis 2017, il est président du conseil d'administration d'Eon Grande-Bretagne.

Uniper a fait un excellent choix avec Lewis, a déclaré Leonhard Birnbaum, président d'Eon. Nous regrettons qu'il ait décidé de quitter Eon. "Nous sommes actuellement en discussions constructives avec Uniper afin de parvenir à un accord sur une date de transition appropriée". Un processus de sélection pour le successeur de Michael Lewis chez Eon a déjà commencé. Jusqu'à ce que la transition soit assurée, Lewis continuera à gérer les affaires d'Eon UK sans changement.

Selon Uniper, jusqu'à ce que Michael Lewis prenne ses fonctions, les tâches du président du directoire seront assumées par la nouvelle directrice financière, Jutta Dönges, et le responsable des opérations, Holger Kreetz. Tous deux ont officiellement pris leurs fonctions le 1er mars.

L'année dernière, Uniper avait été sauvée de l'effondrement par des milliards d'euros d'impôts. Les difficultés étaient dues à l'absence de livraisons de gaz en provenance de Russie. Le plus grand importateur de gaz allemand avait alors dû acheter la matière première sur le marché à des prix nettement plus élevés afin de pouvoir honorer ses contrats. En tant que grossiste en gaz, Uniper fournit notamment plus de 500 services municipaux. Depuis la fin de l'année, l'État fédéral détient 99,1 % des parts./lic/DP/tih