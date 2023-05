De nombreux fournisseurs de base baissent leurs tarifs énergétiques - mais les prix restent élevés

BERLIN (dpa-AFX) - Selon un rapport de presse, la baisse des prix sur les bourses de l'énergie se répercute également sur les clients de l'électricité et du gaz des fournisseurs locaux de base. Comme le rapporte le "Süddeutsche Zeitung" (lundi) en se référant au portail de comparaison Verivox, 91 entreprises d'électricité et 80 entreprises de gaz ont baissé leurs tarifs en mai, juin et juillet. Selon ce rapport, l'électricité est en moyenne 14 pour cent moins chère, le gaz 23 pour cent. Le fournisseur de base est le fournisseur d'énergie qui approvisionne la plupart des ménages en électricité et/ou en gaz dans une zone de réseau.

Les prix records de la crise énergétique sont passés, mais dans l'ensemble, "le niveau des prix reste élevé", indique le journal dans son analyse. Ainsi, selon Verivox, près de 80 pour cent de tous les tarifs d'électricité et près de 90 pour cent de tous les tarifs de gaz dans l'approvisionnement de base sont encore supérieurs aux plafonds de prix qui sont en vigueur depuis janvier et qui sont censés alléger les coûts énergétiques des citoyens. Pour l'électricité, ce plafond est de 40 centimes par kilowattheure, pour le gaz de 12 centimes. Si les clients paient des prix plus élevés, l'État prend en charge les coûts supplémentaires./shy/DP/zb