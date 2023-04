Des organisations environnementales attaquent en justice le label vert de l'UE pour le nucléaire et le gaz

LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Plusieurs organisations de défense de l'environnement portent plainte contre le classement par l'UE du gaz et de l'énergie nucléaire comme respectueux du climat. Greenpeace, le Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) et le World Wild Fund (WWF), ainsi que d'autres groupes, ont déposé des plaintes contre ce que l'on appelle la taxonomie, ont annoncé les associations mardi. L'Union européenne a ainsi établi une liste des domaines dans lesquels il est possible d'investir pour lutter contre le changement climatique.

Depuis début janvier, les investissements dans les centrales à gaz ou nucléaires sont également considérés comme bénéfiques pour le climat. Cela a suscité des discussions et des critiques, car la combustion du gaz émet du CO2 nuisible au climat et l'utilisation de l'énergie nucléaire produit des déchets radioactifs. L'Autriche et le Luxembourg ont également porté plainte contre la taxonomie européenne.

"La Commission européenne ne doit pas déguiser le problème en solution. Le nucléaire et le gaz ne peuvent pas être durables", a déclaré la directrice générale de Greenpeace Allemagne, Nina Treu. Alors que Greenpeace entend s'opposer au label vert pour le nucléaire et le gaz, la plainte d'autres groupes vise spécifiquement la classification du gaz. "En décidant de classer le gaz naturel fossile comme respectueux du climat, la Commission européenne s'est engagée sur un terrain très glissant, tant dans les faits que sur le plan juridique", a déclaré Olaf Bandt, président de BUND./rew/DP/zb