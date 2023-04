Dobrindt demande l'arrêt du démantèlement des dernières centrales nucléaires

BERLIN (dpa-AFX) - Le chef du groupe parlementaire CSU, Alexander Dobrindt, demande que des dispositions soient prises pour que les trois dernières centrales nucléaires puissent continuer à fonctionner en réserve, après leur fermeture. Pour cela, il faut stopper les plans de démantèlement, commander des barres de combustible et garder les employés, a déclaré Dobrindt mardi à Berlin. Ces trois mesures pourraient permettre d'organiser une exploitation de réserve qui pourrait être tout à fait nécessaire pour l'hiver prochain et les suivants.

M. Dobrindt a critiqué le fait que la coalition "feux de signalisation" ait créé de nouvelles dépendances vis-à-vis des quantités d'électricité provenant de l'étranger, mais qui ne sont fournies que si elles sont disponibles sur place. "Mais il n'y a absolument aucune garantie à ce sujet". L'arrêt des réacteurs allemands est donc "une erreur considérable qui peut se payer cher". Il est encore possible de corriger cette mauvaise décision.

M. Dobrindt a défendu la proposition du ministre-président bavarois Markus Söder (CSU) de permettre à l'État de continuer à exploiter la centrale nucléaire Isar 2, dont l'arrêt a été annoncé ce week-end. "Il y a des pays en Europe qui sont nettement plus petits que l'État libre de Bavière et qui exploitent l'énergie nucléaire". Certaines malveillances de la part des politiques berlinois à l'égard de cette demande sont incompréhensibles et aberrantes, a-t-il ajouté. M. Dobrindt a critiqué le fait que la coalition "feux de signalisation" ne prenne aucune mesure pour renforcer la sécurité énergétique en Bavière et dans le sud de l'Allemagne.