E.ON, le plus grand opérateur de réseaux d'énergie en Europe, a annoncé jeudi une hausse de 64 % de son bénéfice net ajusté au cours des six premiers mois de l'année, citant une stabilisation des marchés de l'énergie, et a relevé ses prévisions pour 2023.

L'augmentation du bénéfice et la révision à la hausse des perspectives soulignent une reprise plus large du secteur après la crise énergétique de l'année dernière dans le sillage de la guerre en Ukraine.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 2,3 milliards d'euros (2,53 milliards de dollars) au cours des six premiers mois de l'année, contre 1,4 milliard un an plus tôt, a indiqué E.ON dans un communiqué non programmé.

"La stabilisation croissante de l'environnement du marché de l'énergie, qui avait subi de fortes pressions l'année précédente, a eu un effet positif sur les résultats financiers semestriels de 2023", a déclaré l'entreprise.

E.ON a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que le résultat net ajusté pour l'année entière se situe entre 2,7 milliards d'euros et 2,9 milliards d'euros.

Cela représente une augmentation par rapport aux attentes précédentes de 2,3 milliards d'euros à 2,5 milliards d'euros, et dépasse une prévision de 2,4 milliards d'euros dans un consensus de 19 analystes publié sur le site Web des relations avec les investisseurs d'E.ON.

E.ON a déclaré que ces chiffres étaient préliminaires et qu'elle publierait ses résultats complets le 9 août.

