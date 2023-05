E.ON : confiant pour ses objectifs annuels

A l'occasion de son point d'activité, E.ON déclare s'attendre maintenant à finir 2023 vers les bornes hautes de ses fourchettes-cibles annuelles de résultat net ajusté (2,3 à 2,5 milliards d'euros) et d'EBITDA ajusté (7,8 à huit milliards).



Le groupe énergétique allemand revendique une performance opérationnelle solide pour les trois premiers mois de l'année, avec un EBITDA d'environ 2,7 milliards d'euros, en augmentation de 627 millions par rapport à la même période un an auparavant.



E.ON explique que cette progression 'résulte d'une croissance tirée par les investissements, du redressement de l'environnement du marché de l'énergie, ainsi que des effets de la reprise dans l'activité réseaux énergétiques'.



