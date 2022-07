E.ON. : création d'une joint-venture avec Igneo

E.ON annonce la création d'une joint-venture avec le gestionnaire d'actifs Igneo Infrastructure Partners afin de fournir un accès haut débit à fibre optique complet à plus de 1,5 million de foyers allemands



Les partenaires ont signé un accord en vertu duquel Igneo acquerra une participation de 50 % dans Westenergie Breitband GmbH, une filiale à 100 % d'E.ON SE. La transaction, qui est soumise aux approbations habituelles, devrait être finalisée d'ici la fin de 2022.





' Des partenariats solides sont particulièrement importants pour la numérisation de notre pays. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous être associés à Igneo, un investisseur de longue date et de renom, pour accélérer le déploiement du haut débit en Allemagne ', a déclaré Thomas König, membre du Directoire d'E.ON SE en charge des réseaux.



