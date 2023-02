E.ON : dans le vert sur ses chiffres préliminaires de 2022

E.ON gagne plus de 1% à Francfort après ses résultats préliminaires de 2022, à savoir un EBITDA ajusté d'environ huit milliards d'euros et un résultat net ajusté de l'ordre de 2,7 milliards, au-dessus donc des fourchettes-cibles de 7,6-7,8 milliards et de 2,3-2,5 milliards.



'Les indicateurs de performance clés des différents segments devraient se situer à l'intérieur, mais dans chaque cas à l'extrémité supérieure des fourchettes de prévision mises à jour en novembre', précise le groupe énergétique allemand.



'En particulier, en raison de l'effet additionnel des résultats du segment et de l'évolution plus élevée que prévu du segment non-core business au cours de l'exercice écoulé, les résultats financiers préliminaires du groupe sont supérieurs aux attentes', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.