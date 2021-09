E.ON : le titre surnage grâce à une note d'analyste

L'action E.ON progresse d'environ 0,1% jeudi à la Bourse de Francfort, portée par des commentaires positifs de Berenberg, qui relève son objectif de cours sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker allemand - qui affiche un conseil d'achat sur le titre - dit considérer le fournisseur d'électricité et de gaz comme le 'leader européen en matière de transition énergétique'.



'Ses investissements centrés sur les consommateurs et sur les réseaux lui confèrent des opportunités de croissance solides et durables', estime le courtier.



'Par ailleurs, ces investissements ne font pas que soutenir la mise en oeuvre des standards ESG au sein du groupe, mais plus généralement au sein de l'ensemble de l'économie', souligne-t-il, faisant passer son objectif de cours de 11 à 13,2 euros.



