E.ON : légèrement dans le vert après ses résultats annuels

E.ON grappille 1% à Francfort suite à la publication, au titre de 2020, d'un résultat net ajusté de 1,6 milliard d'euros et d'un profit opérationnel ajusté de 3,8 milliards, des niveaux en progressions et conformes aux fourchettes cibles révisées en août dernier.



Le groupe énergétique allemand revendique des synergies conformes à ses prévisions pour 2020, lui permettant de réaffirmer son objectif de 780 millions d'économies récurrentes d'ici 2024, ainsi qu'un redressement au Royaume Uni en avance sur son plan.



E.ON propose un dividende de 0,47 euro par action au titre de 2020, avec pour objectif de l'augmenter de 5% par an à horizon 2023. Pour 2021, en données ajustées, il vise un résultat net entre 1,7 et 1,9 milliard et un profit opérationnel entre 3,8 et quatre milliards.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.