E.ON : niveau d'alerte jugé 'compréhensible'

En réaction à la réduction actuelle des flux de gaz russe vers l'Allemagne et aux incertitudes associées, E.ON qualifie la décision du gouvernement allemand de déclarer le niveau d'alerte ('Alarmstufe') de 'compréhensible'.



'Déclarer le niveau d'alerte ne change pas le statu quo de base pour le moment. Dans son rapport quotidien, l'Agence fédérale des réseaux qualifie la situation d'approvisionnement en gaz de tendue mais stable', déclare le groupe énergétique.



E.ON indique que ses clients gaziers en Allemagne 'continuent d'être approvisionnés de manière fiable' et que ses volumes de gaz contractés sur les marchés de gros européens sont actuellement fournis par les fournisseurs conformément aux contrats signés.



'Dans la situation actuelle, il est crucial que le gouvernement allemand crée désormais les conditions-cadres nécessaires à un éventuel scénario de réduction significative des volumes d'importation de gaz', prévient toutefois E.ON.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.