E.ON : partenariat stratégique avec TES autour de l'hydrogène

E.ON annonce avoir convenu d'un partenariat stratégique avec Tree Energy Solutions (TES) afin d'importer de l'hydrogène vert à grande échelle en Allemagne. Les deux partenaires souhaitent ainsi 'piloter conjointement la montée en puissance de la future économie de l'hydrogène'.



TES développe ainsi un centre d'énergie verte dans le port allemand de Wilhelmshaven. Le hub énergétique comprendra un terminal de réception, des installations de stockage et une centrale électrique à oxycombustion propre et à zéro émission.



De son côté, E.ON élargira considérablement son engagement et prévoit de s'engager dans les électrolyseurs, les infrastructures de réseau et les énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène vert à proximité des clients.



' La montée en puissance d'une économie de l'hydrogène qui fonctionne doit avoir la priorité absolue en Allemagne et en Europe. Le partenariat avec TES est une étape importante sur la voie d'un paysage énergétique durable tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement', a commenté Patrick Lammers, directeur de l'exploitation chez E.ON.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.