E.ON. : rejoint la coalition mondiale LEAF pour le climat

E.ON annonce aujourd'hui être 'la première entreprise énergétique à rejoindre LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance)', une initiative mondiale qui vise à mobiliser plus d'un milliard de dollars afin de financer la protection des forêts tropicales, à l'approche de la conférence sur le climat COP26.



'Le changement climatique et la dégradation des écosystèmes sont deux des plus grands défis de notre époque. La Coalition LEAF rassemble des gouvernements et des entreprises de premier plan pour poursuivre une action climatique ambitieuse et prendre des mesures décisives contre la perte des forêts tropicales humides tropicales et subtropicales', explique Leonhard Birnbaum, directeur général d'E.ON.



L'initiative est une contribution importante à la réalisation de l'objectif de 1,5 °C de l'Accord de Paris, à la protection de la biodiversité et à la réalisation du développement durable, précise E.ON.



