E.ON. : signature d'un accord-cadre avec 450connect

E.ON annonce la signature d'un accord-cadre avec l'entreprise allemande de télécommunications 450connect portant sur l'utilisation nationale de la technologie 450 MHz, un réseau protégé contre les pannes de courant et les catastrophes naturelles.E.ON devient ainsi la première entreprise à signer un accord-cadre sur l'utilisation nationale des services radio avec 450connect, l'opérateur du réseau 450 MHz.L'accord-cadre comprend l'achat de services de radio d'une valeur contractuelle totale d'environ un 0,5 milliard d'euros jusqu'en 2040.Selon les termes de l'accord, les sociétés de réseau d'E.ON pourront utiliser les services radio pour la communication de crise ainsi que pour la communication de jour et les opérations quotidiennes à partir de 2023.Etant que canal de communication flexible, la bande 450 MHz peut également être utilisée pendant le fonctionnement normal du réseau et apportera ainsi une contribution importante à la numérisation du paysage énergétique allemand, assure E.ON.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.