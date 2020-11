E.ON : va alimenter le site de Tegel, avec Berliner Stadwerke

06/11/2020 | 15:09

Un parc de recherche industriel dédié à la recherche et au développement des technologies urbaines, le Berlin TXL - Urban Tech Republic (UTR), va être construit sur le site de l'aéroport de Berlin Tegel, qui doit fermer le 8 novembre pour au moins huit mois.



Dans le cadre de ce projet, le consortium composé d'E.ON et de Berliner Stadtwerke a reçu la concession pour la fourniture de chauffage et de refroidissement de site. L'énergie produite de manière centralisée sera extraite ou introduite dans le réseau pour être convertie en froid ou en chaleur sur site.



Grâce à son approvisionnement en froid et en chauffage respectueux du climat, ainsi qu'à la combinaison d'énergies renouvelables et d'une ingénierie de pointe, le site de l'aéroport de Tegel deviendra un point de repère pour le futur développement des quartiers, assure E.ON.

Les travaux de construction sur site débuteront à l'été 2021.



