Eon concrétise ses prévisions sur le haut de la fourchette - l'action chute

ESSEN (dpa-AFX) - Un premier trimestre solide permet au directoire d'Eon d'être un peu plus optimiste pour l'ensemble de l'année. Selon un communiqué publié mercredi, il s'attend à atteindre le haut des fourchettes de prévisions pour le résultat opérationnel ajusté et le bénéfice net ajusté du groupe. Le directeur financier Marc Spieker s'attend toutefois à ce que les influences sur l'activité continuent de fluctuer. Par rapport à l'environnement de marché actuel, les prévisions tiennent également compte de la possibilité d'une nouvelle détérioration dans le courant de l'année, a-t-il déclaré selon le communiqué. Des prises de bénéfices ont eu lieu sur le marché boursier.

En matinée, l'action Eon, cotée au Dax, était en baisse d'un bon pour cent. Elle avait fortement progressé depuis fin mars, si bien que malgré la baisse du cours en milieu de semaine, les investisseurs peuvent enregistrer une hausse d'environ 30 pour cent dans leur portefeuille depuis le début de l'année.

Par rapport à l'année précédente, Eon prévoit toujours une baisse des résultats en 2023. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements corrigé des effets non opérationnels devrait atteindre entre 7,8 et 8 milliards d'euros. La direction prévoit que le bénéfice net ajusté du groupe se situera entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros, ce qui correspond à un bénéfice de 0,88 à 0,96 euro par action.

Les analystes ne s'attendaient pas jusqu'à présent à ce qu'Eon atteigne la partie supérieure des fourchettes. Dans une première réaction au rapport trimestriel, Vincent Ayral, expert du marché de la banque américaine JPMorgan, a salué les bons résultats d'Eon. Les signaux du groupe sont une fois de plus très positifs.

Au cours des trois premiers mois de l'année, Eon a notamment profité de la hausse des prix de l'électricité qu'il a pu répercuter sur ses clients. Cela n'avait pas été le cas il y a un an, et la hausse des coûts d'approvisionnement en énergie avait donc mis les marges de l'électricien sous pression - il y a maintenant eu des effets de rattrapage. Les ventes d'énergie ont presque doublé par rapport à l'année précédente, malgré une baisse des volumes. Les activités de réseau se sont également mieux développées, avec une hausse de 30 pour cent.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe a augmenté de 30 % au premier trimestre pour atteindre près de 2,72 milliards d'euros, soit une hausse plus importante que celle attendue par les analystes. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 51% pour atteindre un peu plus d'un milliard d'euros. Eon ajuste ses principaux indicateurs pour tenir compte des effets non opérationnels sur le résultat, comme ceux liés aux produits dérivés et aux impôts différés. En outre, depuis cette année, l'ancienne activité dite non essentielle, qui comprend la contribution de l'énergie nucléaire, est également exclue.

Cela s'explique par la fin de l'énergie nucléaire en Allemagne, qui était prévue pour fin 2022. Preussenelektra, filiale d'Eon, est la société d'exploitation d'Isar 2, la centrale nucléaire d'Essenbach, en Bavière, qui a été arrêtée le 15 avril /lew/zb/mis.