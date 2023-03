Eon n'exclut pas d'augmenter ses prix - 2022 'résultat solide

(nouveau : détails)

ESSEN (dpa-AFX) - Le plus grand fournisseur d'énergie allemand, Eon, n'exclut pas de nouvelles hausses de prix de l'électricité et du gaz. "A terme, nous devrons répercuter les prix de gros sur nos clients", a déclaré mercredi le PDG d'Eon, Leonhard Birnbaum. L'an dernier, Eon n'a répercuté qu'environ 30% des hausses de prix parfois extrêmes du marché de gros. "Nous ne pourrons pas continuer ainsi indéfiniment". Les augmentations de prix de l'électricité et du gaz depuis le début de l'année sont le résultat des hausses du marché de gros de l'année dernière, a-t-il ajouté.

Il peut comprendre la question de savoir pourquoi les prix augmentent actuellement malgré la baisse des prix de gros. Selon M. Birnbaum, les prix de gros baissent et Eon n'a pas répercuté la majeure partie de cette baisse. Eon compte environ 14 millions de clients en Allemagne pour l'électricité et le gaz.

Certains clients peuvent toutefois bénéficier de baisses de prix. Par exemple, les clients qui, après avoir déménagé, ont signé de nouveaux contrats avec un niveau de prix élevé, "verront plutôt des baisses de prix cette année, en particulier dans le secteur du gaz", probablement après l'été. Inversement, il y aura des clients qui verront de nouvelles augmentations, en particulier avant l'été. "C'est vrai pour le gaz et l'électricité, et c'est vrai dans tout le secteur allemand, pas seulement pour Eon".

Le groupe énergétique a confirmé son bénéfice net ajusté pour 2022, connu depuis début février, de 2,7 milliards d'euros (en hausse de 9%). Le bénéfice d'exploitation ajusté (Ebitda) s'est révélé légèrement meilleur que prévu, avec une hausse de 2% sur un an, à près de 8,1 milliards d'euros. Le moteur a été l'activité principale (distribution et réseaux de distribution), dont le résultat a augmenté de plus d'un dixième. En raison d'investissements supplémentaires et d'effets de rattrapage sur le résultat, le résultat de l'activité réseau a connu une croissance spectaculaire selon les indications du groupe. Birnbaum a parlé d'un "fort résultat".

L'entreprise d'Essen ne compte plus l'énergie nucléaire et les activités de production en Turquie parmi ses activités principales. La contribution de ce secteur au bénéfice opérationnel du groupe a diminué d'un demi-milliard, à 1,1 milliard d'euros, principalement en raison de l'arrêt de deux centrales nucléaires à la fin de l'année 2021.

Eon a annoncé l'extension de son programme d'investissement. D'ici 2027, l'entreprise souhaite augmenter ses investissements d'environ 6 milliards d'euros pour atteindre 33 milliards d'euros. La majeure partie de ce montant supplémentaire devrait être consacrée aux réseaux d'énergie. Le conseil d'administration a justifié ces investissements supplémentaires par l'augmentation de la demande due au développement des énergies renouvelables. "Les réseaux sont l'épine dorsale de la transition énergétique", a-t-il déclaré.

Pour l'année en cours, le directoire table sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 7,8 à 8 milliards d'euros. Les activités de base, à savoir l'exploitation des réseaux de distribution et la vente d'énergie, devraient permettre d'amortir une baisse des recettes liées à l'énergie nucléaire. Eon prévoit un bénéfice net ajusté de 2,3 à 2,5 milliards d'euros, comme initialement prévu pour 2022.

Eon s'attend à ce que les trois centrales nucléaires restantes en Allemagne soient arrêtées comme prévu le 15 avril. Preussenelektra, filiale d'Eon, exploite l'une de ces trois centrales, Isar 2, à Essenbach, en Bavière.

Le conseil d'administration a confirmé la proposition de dividende de 51 centimes d'euro par action pour 2022. Les dirigeants maintiennent également leur projet d'augmenter les distributions jusqu'à 5 % par an jusqu'en 2027.

L'année dernière, le nombre de salariés est resté presque au même niveau que l'année précédente, soit 69 400. Une bonne moitié d'entre eux travaillait en Allemagne /tob/DP/nas.