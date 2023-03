Eon prévoit l'arrêt des dernières centrales nucléaires le 15 avril

ESSEN (dpa-AFX) - Le groupe énergétique Eon s'attend à ce que les trois dernières centrales nucléaires d'Allemagne soient arrêtées comme prévu le 15 avril. "Nous n'avons pas d'indication que les politiques revoient leur décision d'arrêt", a déclaré mercredi le président du directoire Leonhard Birnbaum. La fin prévue de l'exploitation de la puissance n'est pas une décision technique, mais politique, a-t-il ajouté. Preussenelektra, filiale d'Eon, exploite Isar 2 à Essenbach, en Bavière, l'une des trois centrales nucléaires allemandes restantes.

"Il est clair que nous mettons ainsi hors service l'une des installations les plus sûres, les plus productives et les meilleures du monde", a souligné M. Birnbaum. Isar 2 est l'une des deux seules centrales au monde à avoir jamais réussi à produire plus de 400 térawattheures d'électricité, a-t-il ajouté. "L'autre était notre centrale nucléaire de Grohnde". Selon Birnbaum, 400 térawattheures correspondent à environ deux fois et demie la consommation annuelle d'électricité de l'ensemble des 40 millions de foyers allemands.

"Isar est une centrale de classe mondiale. En 35 ans d'exploitation, elle a été désignée dix fois comme l'installation la plus productive et la plus sûre du monde, sur plus de 400 centrales nucléaires."/tob/DP/tih