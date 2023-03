Eon publie ses résultats - Bénéfice plus élevé que prévu

ESSEN (dpa-AFX) - Le plus grand groupe énergétique allemand Eon présentera mercredi (7h00) ses résultats pour l'année écoulée. Début février, la société d'Essen avait déjà publié ses premiers résultats. Selon ces résultats, Eon a fait mieux que prévu en 2022, notamment grâce à des revenus plus élevés provenant de ses activités non essentielles.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, s'élèvera à environ 8 milliards d'euros, avait indiqué l'entreprise cotée au Dax. Même dans le scénario le plus optimiste, le management autour du président du groupe Leonhard Birnbaum s'attendait à 200 millions d'euros de moins. Le bénéfice consolidé ajusté devrait également dépasser le haut de la fourchette des prévisions, à 2,7 milliards d'euros.

Selon des données antérieures, Eon fournit de l'électricité et du gaz à plus de 50 millions de clients privés et professionnels en Europe, dont 14 millions rien qu'en Allemagne. En Allemagne, Eon exploite encore une centrale nucléaire : Isar 2 en Bavière. Eon ne considère plus l'énergie nucléaire comme son activité principale, tout comme la production en Turquie. Eon y regroupe ses activités de vente d'énergie et d'exploitation de réseaux de distribution /lew/DP/jha.