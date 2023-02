Expert : la baisse des prix de l'électricité et du gaz permet d'obtenir des tarifs plus avantageux

BERLIN (dpa-AFX) - En raison de la baisse des prix de gros de l'électricité et du gaz, les experts du secteur estiment que les contrats des nouveaux clients ont actuellement tendance à être moins chers que ceux des clients existants. Cela incite au changement, a déclaré à l'agence de presse allemande dpa Mirko Schlossarczyk, expert du marché de l'énergie de la société de conseil Enervis.

Les portails de comparaison et d'intermédiation Check24 et Verivox, qui gagnent leur vie notamment grâce aux commissions versées par les entreprises énergétiques, le confirment : "Ces derniers temps, les prix des nouveaux clients pour l'électricité et le gaz se sont littéralement effondrés", déclare Verena Blöcher de Verivox. Dans le même temps, les prix des fournisseurs de base ont considérablement augmenté. "Avec le retour du potentiel d'économies, nous observons à nouveau une nette augmentation des activités de changement".

Le portail Check24 a également observé la tendance : "En quelques semaines, le volume de changement de fournisseur a augmenté dans toute l'Allemagne pour atteindre le niveau d'avant la crise", déclare Steffen Suttner, directeur général de l'énergie. "En janvier 2023, le nombre de changements a même atteint un niveau record, similaire à celui de janvier 2021."/tob/DP/mis