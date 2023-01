Groupe de réflexion : l'Allemagne a probablement manqué une nouvelle fois son objectif climatique pour 2021

Le groupe de réflexion Agora Energiewende a calculé que l'Allemagne a de nouveau manqué son objectif climatique l'an dernier. Selon des chiffres provisoires, les émissions de gaz à effet de serre ont stagné à 761 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) en 2021. L'Allemagne aurait ainsi réduit ses émissions de 39% par rapport à 1990, alors qu'un objectif de 40% était déjà fixé pour 2020. Ce serait la deuxième fois consécutive que l'objectif n'est pas atteint. L'Agence fédérale de l'environnement présentera les chiffres définitifs en mars.

Le directeur allemand d'Agora, Simon Müller, a déploré : "En 2022, les objectifs climatiques ont pris du retard en raison de mesures à court terme pour la sécurité énergétique". Il a parlé d'un signal d'alarme. D'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre devront avoir diminué de 65% par rapport à 1990. Certes, la consommation d'énergie a baissé de 4,7 pour cent l'année dernière par rapport à l'année précédente, notamment en raison d'une augmentation massive des prix du gaz naturel et de l'électricité et d'un temps doux, selon le groupe de réflexion. Cependant, l'utilisation accrue du charbon et du pétrole a annulé les réductions d'émissions dues aux économies d'énergie. Cette année, le gouvernement doit inverser la tendance.

Les secteurs du transport et du bâtiment, en particulier, présentent des lacunes, comme l'a déjà souligné le conseil des experts du gouvernement fédéral. Le programme de protection climatique du gouvernement fédéral, qui doit aborder ce problème, n'a pas encore été présenté.

Le ministre allemand du Climat, Robert Habeck, a appelé à des progrès. "Notre enfant terrible est le secteur des transports, où les émissions de CO2 ont encore augmenté", a déclaré le politicien écologiste, selon un communiqué. "Toutes les mesures prévues jusqu'à présent ne suffisent pas à combler l'important déficit de CO2 dans ce domaine. Et contrairement au secteur du bâtiment, on n'a pas encore réussi à développer une perspective qui changerait la donne. Il est urgent d'agir dans ce domaine".

Les organisations de protection de l'environnement ont réagi avec inquiétude, voire indignation, et ont notamment appelé le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) à agir.

Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dans le domaine des énergies renouvelables, l'Allemagne doit considérablement accélérer leur développement. D'ici 2030, 80% de la consommation brute d'électricité devrait être couverte par des sources renouvelables telles que le vent et le soleil.

Selon Agora, dont l'ancien directeur Patrick Graichen est désormais secrétaire d'État au ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat, le rythme de développement des installations solaires devrait plus que doubler. Pour les éoliennes terrestres, il devrait plus que tripler, et pour les parcs éoliens en mer, il devrait même être multiplié par huit.

"Le développement des énergies renouvelables est le fondement de tout le reste", a déclaré Müller. Le rythme doit s'accélérer pour y réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour répondre à la demande croissante d'électricité, par exemple pour les processus industriels. L'utilisation accrue de l'électricité doit permettre de réduire les sources d'énergie nuisibles au climat, que ce soit pour les voitures électriques, les pompes à chaleur pour le chauffage ou dans l'industrie.

M. Habeck a souligné : "Après des années de stagnation, le développement des énergies renouvelables reprend enfin : très nettement pour l'énergie solaire, et petit à petit pour l'énergie éolienne. Les mesures d'accélération seront effectives en 2023."/hrz/DP/ngu