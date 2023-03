Habeck concrétise ses réflexions sur le prix de l'électricité industrielle

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck (Verts), a précisé les réflexions sur un prix plus avantageux de l'électricité industrielle en Allemagne, tout en modérant les attentes. M. Habeck a déclaré au Frankfurter Allgemeine Zeitung : "Notre objectif est que l'industrie puisse acheter l'électricité bon marché produite par les énergies renouvelables. Cela ne peut se faire que par étapes et il faut plusieurs instruments. L'un d'entre eux est que les communes puissent mettre à disposition des surfaces d'éoliennes à proximité des zones industrielles et commerciales, afin que les entreprises puissent utiliser directement des énergies renouvelables bon marché. Pour cela, il faut des règles de tarification du réseau appropriées".

L'électricité bon marché produite par les installations offshore devrait également pouvoir être utilisée par l'industrie. "Nous parlons ici de ce que l'on appelle les contrats de différence", a déclaré Habeck. "Mais l'honnêteté veut que nous devions encore développer les énergies renouvelables et qu'il faudra donc encore quelques années avant que cela ne prenne effet". Pour garantir rapidement un prix avantageux pour l'industrie, il faudrait injecter de l'argent supplémentaire. "Je pense que ce serait une bonne chose, mais cela ne dépend pas que de moi. Nous en revenons au budget, au frein à l'endettement et à l'aide de l'UE".

La coalition des feux de signalisation se dispute depuis des semaines sur l'établissement du budget fédéral 2024. Habeck avait déjà annoncé vouloir présenter bientôt un concept de prix de l'électricité industrielle. Les associations professionnelles et les syndicats se plaignent depuis longtemps que la compétitivité internationale des entreprises allemandes est menacée par les prix élevés de l'électricité /hoe/DP/ngu.