L'Agence de l'énergie AIE met en garde contre une nouvelle hausse des prix du gaz

PARIS (dpa-AFX) - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a mis en garde contre la possibilité de nouveaux records de prix du gaz naturel. Bien que les prix aient baissé ces derniers mois, la situation pourrait changer cette année avec une reprise de la demande en Asie et notamment en Chine, a indiqué l'AIE dans son rapport sur le marché du gaz publié mardi à Paris. En tant que premier importateur mondial de gaz naturel, la Chine a récemment levé ses restrictions Covid, qui avaient freiné la demande intérieure l'an dernier.

Dans un scénario optimiste, la croissance renouvelée de la demande de gaz naturel liquéfié (GNL) en Chine pourrait atteindre 35%, a indiqué l'AIE. Cela déclencherait une concurrence féroce sur les marchés internationaux et pourrait conduire à ce que les prix du gaz atteignent à nouveau les niveaux insoutenables de l'été dernier, ce qui est particulièrement problématique pour les acheteurs européens.

"L'année dernière a été exceptionnelle pour les marchés mondiaux du gaz. Les prix reviennent à des niveaux supportables, en particulier en Europe, où un hiver doux et une baisse de la demande ont contribué à refroidir les marchés", a déclaré Keisuke Sadamori, directeur des marchés et de la sécurité énergétiques à l'AIE. "La Chine est la grande inconnue de 2023 et si la demande mondiale de GNL retrouve son niveau d'avant la crise, cela ne fera qu'exacerber la concurrence sur les marchés mondiaux et fera inévitablement remonter les prix".

Malgré la hausse de la demande mondiale de GNL en 2022, l'augmentation de l'offre a été relativement modeste (5,5%), selon l'AIE. L'investissement a été inerte en raison de la hausse des coûts de construction et des renégociations de contrats en cours. Cependant, de nombreux projets en attente d'investissement - dont plusieurs projets en Amérique du Nord et l'extension du North Field South au Qatar - ont fait des progrès significatifs vers une décision finale, a indiqué l'AIE./evs/DP/mis