L'Allemagne abandonne l'énergie nucléaire - pas tout à fait

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Même après l'arrêt des trois dernières centrales nucléaires en Allemagne le 15 avril, une entreprise allemande continue de produire de l'électricité nucléaire. Le groupe énergétique Uniper, nationalisé à la suite de la crise du gaz, détient des participations dans trois centrales nucléaires en Suède, dont l'une en tant qu'actionnaire majoritaire. "Uniper dispose de 1,4 gigawatt de capacité nucléaire attribuable en Suède, qui tire environ 40% de son électricité de l'énergie nucléaire", peut-on lire sur le site de l'entreprise de Düsseldorf. 1,4 gigawatt (1400 mégawatts) correspond à la puissance brute de la centrale nucléaire RWE d'Emsland, sur le point d'être fermée.

"Il n'y a pas de projets de se séparer d'installations nucléaires en Suède", a fait savoir un porte-parole d'Uniper, interrogé par l'agence de presse allemande. "Uniper est un exploitant fiable de ses centrales nucléaires en Suède et fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir une exploitation sûre", a déclaré le porte-parole.

Actuellement, Uniper prévoit de construire une installation électrique non nucléaire de recherche et d'essai sur le site de la centrale nucléaire d'Oskarshamn, dont la construction devrait commencer l'année prochaine. Le projet serait mené en collaboration avec l'entreprise Blykalla et l'École royale de technologie. L'installation de recherche sera consacrée à l'expérimentation de matériaux et de composants pour un nouveau type de réacteur, appelé Small Modular Reactor (SMR).

L'objectif est de développer un réacteur "capable de continuer à fournir de l'électricité sans combustibles fossiles à l'industrie et à la société de manière stable, rentable et respectueuse du climat", peut-on lire sur une page d'information d'Uniper.

"Ce qui distingue un SMR des grandes centrales nucléaires actuelles, c'est qu'il peut fournir la même quantité d'électricité stable et sans combustible fossile qu'aujourd'hui, tout en étant plus flexible et moins encombrant". Selon le concept, les composants seraient préfabriqués et transportés sur le site. Ils y seraient ensuite assemblés comme un "kit de bricolage". En raison de la fabrication en série, le coût et le temps nécessaires à la construction d'un SMR seraient nettement inférieurs à ceux d'une grande centrale nucléaire. Les projets d'Uniper en Suède avaient déjà été évoqués par le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

L'Institut allemand de recherche économique (DIW) s'est récemment prononcé contre les installations SMR, par lesquelles on entend les réacteurs d'une puissance électrique allant jusqu'à 300 mégawatts. Selon une étude, les concepts SMR ne sont pas mûrs et ne seront pas disponibles dans un avenir prévisible. Il s'agirait d'anciens concepts de réacteurs qui ne se seraient pas établis en raison des inconvénients économiques liés à leur faible puissance.

"En outre, ils restent dangereux sur le plan radiologique, car les problèmes liés à la multiplication des transports et du stockage temporaire des déchets radioactifs seraient multipliés". Malgré des décennies de recherche, pratiquement aucune centrale nucléaire de la catégorie SMR n'a pu être mise en service à une puissance commerciale. Même dans l'hypothèse de conditions générales optimistes, on ne peut pas s'attendre à une offre compétitive en termes de coûts./tob/DP/zb