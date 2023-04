L'Allemagne et l'Europe : une majorité de personnes pensent que la sortie du nucléaire est une erreur

BERLIN (dpa-AFX) - Une majorité d'Allemands est critique vis-à-vis de la sortie du nucléaire prévue samedi, selon des sondages. Plus de la moitié d'entre eux (59%) estiment que la décision politique est mauvaise, tandis qu'un tiers seulement (34%) la juge bonne, selon le sondage Deutschlandtrend réalisé pour le "Morgenmagazin" de l'ARD.

Selon l'enquête Infratest-Dimap, les 18-34 ans sont les plus favorables à la fin de l'énergie nucléaire (50-39%), tandis que les personnes d'âge moyen et plus âgées sont les plus opposées.

Les partisans des partis politiques ont une appréciation différente de la mesure : Alors que les partisans des Verts (82%) et du SPD (56%) saluent l'abandon de l'énergie nucléaire, les partisans de l'Union (83%) et de l'AfD (81%) s'y opposent presque unanimement. Les partisans du FDP (65%) sont également majoritairement contre l'abandon du nucléaire.

Samedi, les trois centrales nucléaires restantes en Allemagne doivent

- Isar 2 en Bavière, Emsland en Basse-Saxe et Neckarwestheim 2 en Allemagne.

Bade-Wurtemberg - seront définitivement arrêtées. En fait, cela aurait déjà dû se produire à la fin de l'année dernière. Cependant, en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et de la crise énergétique qu'elle a provoquée, la coalition Ampel a décidé l'an dernier, après un coup de force du chancelier Olaf Scholz (SPD), de laisser les trois réacteurs en activité pendant l'hiver./ddb/DP/zb