L'agence du réseau : des rendements plus élevés devraient inciter à investir davantage dans les réseaux

BONN/BERLIN (dpa-AFX) - L'extension des réseaux d'électricité et de gaz, nécessaire au tournant énergétique, doit être rendue plus attractive par des rendements plus élevés des exploitants de réseaux. Afin d'inciter les exploitants à investir davantage, l'Agence fédérale des réseaux veut augmenter le taux d'intérêt qu'elle fixe pour les fonds propres. Il devrait s'élever à 7,09 pour cent en 2024 et ne s'appliquer qu'aux nouveaux investissements, comme l'a indiqué l'autorité mercredi à Bonn. Actuellement, le taux d'intérêt est de 5,07 pour cent.

Par le biais des rémunérations du réseau, les utilisateurs du réseau, c'est-à-dire les ménages, le commerce et l'industrie, paient également les rendements des opérateurs. "La charge supplémentaire à ce niveau doit être limitée au strict nécessaire", a déclaré Klaus Müller, président de l'Agence du réseau.

Les experts estiment que la hausse prévue des taux d'intérêt augmentera les recettes du réseau électrique d'environ 500 millions d'euros par an dans toute l'Allemagne. Pour un ménage moyen avec une consommation annuelle de 3500 kilowattheures, cela représenterait des coûts supplémentaires de 10 à 12 euros par an.

Selon le portail de comparaison Verivox, les tarifs du réseau électrique pour les ménages ont augmenté de 28 pour cent au cours des cinq dernières années, et les tarifs du réseau gazier de 23 pour cent. Selon Verivox, une famille modèle avec une consommation d'électricité de 4000 kilowattheures et une consommation de gaz de 20 000 kilowattheures paie actuellement en moyenne nationale 350 euros nets par an pour les réseaux électriques et 379 euros nets pour les réseaux gaziers. Actuellement, les frais de réseau électrique représentent 21 pour cent du prix de l'électricité pour les ménages et les frais de réseau de gaz 14 pour cent.

L'association des services municipaux VKU a exprimé son désaccord avec le taux d'intérêt proposé. Il est "décevant" au regard des investissements nécessaires, a déclaré le directeur général de l'association des entreprises communales (VKU), Ingbert Liebing. "Nous avons besoin d'un taux d'intérêt attractif pour pouvoir acquérir le capital nécessaire aux tâches gigantesques de l'extension du réseau. Sinon, les tâches centrales de la transition énergétique resteront en suspens". Il faut au moins une compensation complète des hausses d'intérêt passées sur les marchés des capitaux.

L'autorité a maintenant soumis ses propositions à la discussion. Les gestionnaires de réseau et les associations ont jusqu'à fin août pour donner leur avis. La fixation définitive devrait avoir lieu à la fin de l'année.

La rémunération du réseau est le prix de l'utilisation des réseaux électriques. Chaque utilisateur du réseau qui achète de l'électricité au réseau de distribution doit la payer à l'exploitant du réseau, comme pour l'affranchissement du courrier. Selon l'Agence fédérale des réseaux, la rémunération du réseau ne peut pas se former dans un contexte de libre concurrence, car il n'y a toujours qu'un seul réseau électrique sur place. Les spécialistes parlent d'un monopole naturel. C'est pourquoi la rémunération du réseau est régulée.

Les tarifs du réseau sont basés sur des plafonds d'indemnisation fixés par les autorités. Ceux-ci résultent de coûts vérifiés pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau, auxquels s'ajoutent un bénéfice, appelé rémunération du capital propre, ainsi que des ajustements annuels. Ces coûts réglementés constituent la base des prix que les gestionnaires de réseau sont autorisés à pratiquer. La Bundesnetzagentur souligne que le gestionnaire de réseau ne doit pas gagner plus par la somme de ses rémunérations de réseau que ce que l'autorité lui a donné comme lot total.