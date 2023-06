BONN (dpa-AFX) - Selon l'Agence fédérale des réseaux, le développement des autoroutes de l'électricité à travers l'Allemagne progressera dans les années à venir. D'ici fin 2024, 2800 kilomètres de lignes à haute tension auront été approuvés et 4400 kilomètres un an plus tard, a annoncé lundi l'autorité fédérale à Bonn. Actuellement, il s'agit de 440 kilomètres. "Nous avançons bien et utilisons toutes les possibilités pour accélérer les procédures", a déclaré le chef de l'Agence du réseau Klaus Müller. Les autoroutes de l'électricité doivent relier le nord de l'Allemagne, riche en vent, à l'ouest et au sud, riches en industries, et garantir ainsi la distribution d'électricité verte sur tout le territoire allemand.

Jusqu'à présent, les progrès ne sont certes "visibles que sur certains tronçons de lignes", a déclaré Müller en faisant référence au nombre encore faible de lignes autorisées actuellement. "Mais à partir de l'année prochaine, nous allons délivrer des autorisations de construction à grande échelle".

Les autorisations seront suivies de la construction, puis de la mise en service - mais il faudra encore attendre avant d'en arriver là. Il s'agit au total d'environ 14 000 kilomètres de lignes à haute tension qui doivent être construites en Allemagne dans les années à venir. L'Agence fédérale des réseaux est compétente pour les grands projets qui traversent plusieurs Länder. Les autres lignes sont du ressort des autorités des Länder.

La plupart des autoroutes de l'électricité devraient être souterraines. Néanmoins, des critiques et des réserves sont émises à certains endroits par des initiatives citoyennes qui ont menacé de porter plainte. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'extension des lignes à haute tension en Allemagne, réclamée depuis longtemps par la politique fédérale et l'économie, n'a jusqu'à présent progressé que lentement. Avec les chiffres qu'elle vient de publier, l'Agence fédérale des réseaux veut confirmer que les autorisations vont bientôt s'accélérer./wdw/DP/zb