L'énergie éolienne redevient la principale source d'électricité

WIESBADEN (dpa-AFX) - Au début de l'année, l'énergie éolienne est redevenue, après une longue pause, la principale source d'électricité en Allemagne. Au premier trimestre, avec une part de production totale de 32,2 %, cette forme d'énergie renouvelable a dépassé le charbon, qui a atteint 30,0 %. La dernière fois que l'énergie éolienne a été la plus grande source d'énergie, c'était au deuxième trimestre 2020, comme l'a indiqué l'Office fédéral des statistiques mercredi.

Toutefois, les sources d'énergie conventionnelles, y compris le charbon, le gaz et l'énergie nucléaire, représentaient toujours plus de la moitié de la production d'électricité allemande, avec 51,4 pour cent. Les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien, l'hydraulique, le photovoltaïque et le biogaz ont atteint 48,6% au cours des trois premiers mois de l'année.

Avec une production d'électricité de 132,8 milliards de kilowattheures, soit une baisse globale de 7,8 pour cent, l'énergie nucléaire a connu un net recul de 32,7 pour cent avant même l'arrêt des trois dernières centrales nucléaires allemandes le 15 avril. La production d'électricité à partir du charbon a également fortement diminué de 12,1 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis que l'énergie éolienne n'a diminué que de 0,7 pour cent.

En comparaison annuelle, la quantité d'électricité exportée d'Allemagne a baissé de 9,8 pour cent pour atteindre 21,3 milliards de kilowattheures. Dans le même temps, les importations ont augmenté de 15,2 pour cent pour atteindre 12,1 milliards de kilowattheures./ceb/DP/stk