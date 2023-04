La ministre de l'Environnement Lemke : 30 000 générations devront vivre avec les déchets nucléaires

BERLIN (dpa-AFX) - La ministre allemande de l'Environnement Steffi Lemke estime que l'abandon définitif du nucléaire par l'Allemagne ce samedi est une bonne chose, notamment en raison du problème de la gestion des déchets. Il n'existe pas de site de stockage définitif sûr pour les déchets nucléaires actuels, et trouver un site approprié est une "tâche coûteuse pour le siècle", écrit la politicienne des Verts dans une tribune publiée vendredi dans le Tagesspiegel de Berlin. Lemke estime que 30 000 générations devront encore vivre avec les déchets nucléaires. "C'est en fait une durée inimaginable, et je ne vois pas comment on peut considérer une telle technologie comme durable", a-t-elle déclaré.

Samedi, les trois centrales nucléaires restantes - Isar 2 en Bavière, Emsland en Basse-Saxe et Neckarwestheim 2 dans le Bade-Wurtemberg - devraient être définitivement arrêtées. En fait, cela aurait déjà dû se produire à la fin de l'année dernière. Cependant, en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et de la crise énergétique qu'elle a provoquée, la coalition "Ampel" a modifié la loi sur l'énergie nucléaire à l'automne, après un coup de force du chancelier Olaf Scholz (SPD), afin de permettre aux trois réacteurs de continuer à fonctionner pendant l'hiver jusqu'à la mi-avril.

Selon les sondages, une majorité de la population est critique à l'égard de cette fermeture. Selon le sondage ARD-Deutschlandtrend réalisé par Infratest dimap, nettement plus de la moitié (59%) des personnes interrogées pensent que c'est une erreur, tandis qu'un tiers seulement (34%) pensent que c'est une bonne chose, comme l'ont déjà montré d'autres sondages. Les 18-34 ans sont les plus favorables à la fin du nucléaire (50-39%), tandis que les personnes d'âge moyen et plus âgées sont les plus opposées.