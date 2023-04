La ministre de l'Environnement Lemke est soulagée par l'arrêt du nucléaire

BERLIN (dpa-AFX) - La ministre allemande de l'Environnement, Steffi Lemke, regarde avec soulagement la fermeture prochaine des centrales nucléaires restantes ce samedi. "La sortie du nucléaire rend l'Allemagne plus sûre", a déclaré la politicienne des Verts à l'agence de presse allemande. "Les risques du nucléaire sont finalement non maîtrisables en cas d'accident".

Selon l'Office fédéral pour la sécurité de l'élimination des déchets nucléaires (Base), la guerre d'agression russe contre l'Ukraine constitue également un argument en faveur de la sortie du nucléaire : les éléments radioactifs sont plus sûrement protégés contre les attaques et le sabotage dans des dépôts définitifs dans des couches géologiques profondes que dans une pile ou un dépôt intermédiaire en surface, peut-on lire dans une publication de Base. "Le béton, les barbelés et les gardes ne peuvent pas remplacer pendant une longue période un stockage dans des formations géologiques profondes et stables", a déclaré le président Wolfram König.

Samedi, les trois centrales nucléaires restantes en Allemagne doivent être définitivement arrêtées. En fait, cela devait déjà se produire à la fin de l'année dernière. Cependant, en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et de la crise énergétique qu'elle a déclenchée, la coalition Ampel a décidé l'an dernier de laisser les trois réacteurs en activité pendant l'hiver./svv/DP/zb