Le charbon, une source d'énergie plus importante pour la production d'électricité allemande

WIESBADEN (dpa-AFX) - Le charbon a gagné en importance l'an dernier en tant que principale source d'énergie pour la production d'électricité en Allemagne. La part de l'électricité produite par les centrales à charbon, considérées comme néfastes pour le climat, a augmenté de 8,4 points de pourcentage par rapport à 2021 pour atteindre un tiers (33,3 %), a annoncé jeudi l'Office fédéral des statistiques. Selon les données, cette augmentation a également contribué à compenser les fortes baisses de la production d'électricité à partir du gaz naturel en raison de la guerre en Ukraine et de l'énergie nucléaire en raison de l'abandon du nucléaire. La deuxième source d'énergie la plus importante a été l'énergie éolienne, dont la part a augmenté de 9,4 points de pourcentage pour atteindre près d'un quart (24,1 %), après une année précédente relativement pauvre en vent.

Au total, plus de la moitié (53,7%) de l'électricité injectée dans le réseau l'an dernier provenait de sources d'énergie conventionnelles telles que le charbon, le gaz naturel et le nucléaire. Cependant, en raison de la baisse simultanée de la production des centrales à gaz et nucléaires, cette part a diminué de 8,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En revanche, la part des énergies renouvelables telles que l'éolien, le photovoltaïque et le biogaz a augmenté de 7,3 points pour atteindre 46,3 %. Une nette augmentation de l'électricité solaire a également contribué à ce résultat.

En raison de la situation tendue sur le marché du gaz suite à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'alimentation en électricité à partir de gaz naturel a été nettement moins importante (moins 11,3 pour cent). Le gaz naturel utilisé pour la production d'électricité doit être presque entièrement importé, tandis que l'Allemagne est moins dépendante des importations de charbon. En raison de l'abandon du nucléaire, l'énergie nucléaire ne fournit plus que 6,4 % de l'électricité injectée dans le réseau (12,6 % en 2021).

Au total, 509 milliards de kilowattheures d'électricité ont été produits et injectés dans le réseau allemand l'année dernière. C'était 1,9% de moins qu'en 2021 /mar/DP/mis.