Le chef du groupe de gauche demande la fin des freins sur les prix du gaz et de l'électricité

BERLIN (dpa-AFX) - Le chef du groupe parlementaire de gauche Dietmar Bartsch demande la fin des freins sur les prix du gaz et de l'électricité. "Les freins aux prix du gouvernement fédéral sur l'électricité et le gaz empêchent les prix de baisser pour les consommateurs", a déclaré Bartsch à l'agence de presse allemande. "Si le gouvernement fédéral ne veut pas rendre possible de nouveaux records de bénéfices pour les multinationales, il devrait supprimer ces freins".

Le Bundestag et le Bundesrat avaient adopté les freins aux prix à la fin de l'année dernière afin de soulager les consommateurs. Dans le cas du frein aux prix du gaz, par exemple, les ménages et les petites et moyennes entreprises se voyaient garantir un prix brut de 12 centimes d'euro par kilowattheure pour 80 % de leur consommation antérieure. Pour les 20 pour cent restants de la consommation, le prix contractuel normal doit s'appliquer. Le frein aux prix de l'électricité fonctionne de manière similaire.

Bartsch a déclaré que le prix du gaz européen n'avait jamais été aussi bas depuis un an et demi. "Les consommateurs n'en profitent guère", a déclaré le président du groupe parlementaire de gauche au Bundestag. "Au contraire, les acomptes sont à des niveaux records". Il en va de même pour l'électricité, a-t-il ajouté. "Les freins aux prix des feux tricolores maintiennent les prix à la hausse. Les contribuables garantissent avec leur argent les bénéfices des entreprises".

Bartsch a plaidé pour une réforme de l'Office fédéral de la concurrence. Selon lui, l'autorité doit effectuer des contrôles de prix efficaces et ne pas se contenter d'observer le marché./vsr/DP/zb