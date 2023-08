ESSEN (dpa-AFX) - Le fournisseur d'énergie Eon devrait, selon son directeur financier Marc Spieker, profiter de la transition énergétique compte tenu des investissements nécessaires. "Nous envisageons au moins une décennie de croissance", a déclaré le manager à l'agence de presse financière dpa-AFX et à la Deutsche Presse-Agentur à Essen. Durant cette période, le développement de l'infrastructure énergétique doit être massivement accéléré, a-t-il ajouté. Lors de l'entretien, Spieker a fait état de signaux encourageants de la part d'investisseurs internationaux, mais il estime que les régulateurs ont un devoir à remplir pour obtenir une rémunération attrayante.

Selon ses propres informations, Eon exploite en Allemagne plus de 800 000 kilomètres de réseaux d'électricité et de gaz et donc une grande partie des réseaux de distribution allemands. Ceux-ci doivent être modernisés afin que les propriétaires de voitures électriques, par exemple, puissent également recharger leurs véhicules à domicile. En outre, la production d'électricité à partir du soleil et du vent, en particulier, exige que le système énergétique soit mis en réseau de manière numérique.

En mars, Eon a annoncé vouloir investir 33 milliards d'euros d'ici 2027. "Nous n'avons pas changé d'avis", a déclaré Spieker. Selon le manager, la majeure partie des investissements, soit 70 à 80 pour cent, est consacrée à l'extension du réseau. Le groupe Dax d'Essen embauche notamment de nouvelles personnes : "Au premier semestre, nous avons réussi à recruter 2 000 collaborateurs et collaboratrices supplémentaires. Dont 1 000 dans la seule activité de réseau allemande", a déclaré Spieker. Fin 2022, le groupe employait près de 72 000 personnes, dont près de 37 000 en Allemagne.

Il n'a pas précisé si Eon augmenterait encore ses investissements totaux. Malgré les réactions "très positives" des investisseurs, les conditions pour de nouveaux investissements sont également décisives, a déclaré Spieker. Il a cité la nécessité d'accélérer les procédures d'autorisation ainsi que les incitations économiques. Les hausses des taux directeurs de ces derniers mois ont rendu le rendement à obtenir plus décisif /lew/tob/tav/he.