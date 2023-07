ESSEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Le plus grand fournisseur d'énergie allemand, Eon, a annoncé de nouvelles baisses de prix pour l'électricité et le gaz. "Ceux qui ont été informés d'une augmentation de prix au milieu de l'année peuvent, selon les plans actuels, s'attendre en principe à des prix de travail plus bas dans les premiers mois de 2024", a expliqué vendredi un porte-parole de l'entreprise, interrogé par l'agence de presse allemande. L'entreprise n'a pas donné d'indications sur l'ampleur des baisses.

Le porte-parole a confirmé les annonces du 31 mai, selon lesquelles Eon baisserait les prix de "millions de clients en électricité et en gaz" au 1er septembre. Les clients concernés auraient déjà été informés de ces baisses. Selon ses propres indications, Eon répercute sur ses clients les prix de gros de l'électricité et du gaz qui ont baissé au cours des derniers mois.

Selon les informations fournies à l'époque, les prix de l'électricité dans l'approvisionnement de base devraient baisser en moyenne de 18% et les prix du gaz dans l'approvisionnement de base de 28%. Les clients d'Eon ayant des contrats spéciaux pouvaient également s'attendre à une baisse générale des prix, indiquait-on alors. En Allemagne, Eon compte 12 millions de clients en électricité et un peu plus de 2 millions en gaz naturel.

Au premier semestre, Eon a enregistré un bond de ses bénéfices. Selon des chiffres provisoires, le bénéfice net ajusté du groupe a grimpé de 1,4 milliard à 2,3 milliards d'euros par rapport à la même période de l'année précédente. L'entreprise a cité comme raisons la baisse des coûts d'approvisionnement dans la distribution ainsi que des "effets temporaires" dans les activités de réseau. Ces derniers seront restitués aux clients au cours des années suivantes, a-t-on précisé.

L'entreprise a relevé ses prévisions annuelles. Le bénéfice net ajusté du groupe devrait désormais atteindre 2,7 à 2,9 milliards d'euros à la fin de l'année. Jusqu'à présent, l'entreprise avait prévu entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros. Eon présentera ses chiffres détaillés le 9 août /tob/DP/nas.