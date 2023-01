Le gouvernement fédéral allège la facture des consommateurs de gaz et de chaleur de 4,3 milliards d'euros

BERLIN (dpa-AFX) - L'Etat fédéral a allégé de 4,3 milliards d'euros les factures de gaz et de chauffage des consommateurs en décembre. C'est ce qu'a annoncé le ministère fédéral de l'Économie samedi à Berlin. L'aide d'urgence de décembre a permis de supprimer les réductions pour les ménages privés. Les petites et moyennes entreprises dont la consommation annuelle ne dépasse pas 1,5 million de kilowattheures ont également bénéficié d'un allègement. Les institutions sociales, de recherche et d'enseignement y ont également eu droit.

Selon l'association professionnelle de l'énergie BDEW, environ 20 millions de ménages ont bénéficié de cette aide d'urgence. L'objectif était d'atténuer la hausse des prix de l'énergie suite à l'arrêt des livraisons d'énergie russe dans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. L'exonération des réductions était automatique. Pour les locataires, le dégrèvement ne devait, dans la plupart des cas, arriver qu'avec la prochaine facture d'exploitation.

Pour les dégrèvements, les fournisseurs d'énergie peuvent encore déposer des demandes de paiement anticipé jusqu'à fin février, indique le ministère. 3590 demandes d'un volume total de 4,4 milliards d'euros ont été reçues jusqu'à présent, 3212 ont été traitées entre-temps. Selon le gouvernement fédéral, elles sont examinées par la société d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC). Les versements sont effectués par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) et les banques des entreprises de services publics.

D'autres allègements sont prévus avec le frein au prix du gaz et de la chaleur ainsi que le frein au prix de l'électricité. Les freins aux prix en vigueur à partir de mars ont également un effet rétroactif pour janvier et février. Depuis le 9 janvier, les fournisseurs de gaz naturel et les entreprises de distribution de chaleur ainsi que les autoproducteurs peuvent également demander des paiements anticipés pour les dégrèvements introduits par le frein aux prix du gaz et de la chaleur. Les versements sont prévus à partir du 1er février, selon le ministère./bw/DP/stw