Le portail de comparaison : un grand écart Est-Ouest dans les prix de l'électricité

BERLIN (dpa-AFX) - Selon une évaluation du portail de comparaison Verivox, il existe un écart important entre l'Est et l'Ouest en matière de prix de l'électricité. Les prix de l'électricité pratiqués par les fournisseurs locaux sont 15% plus élevés en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Les ménages est-allemands ont donc largement profité du frein gouvernemental aux prix de l'électricité.

Depuis le mois de mars, le gouvernement a mis en place un frein aux prix de l'électricité en raison de la flambée des prix de l'année dernière. Le prix de l'électricité pour les consommateurs privés et les petites et moyennes entreprises est limité à 40 centimes d'euro par kilowattheure brut. Cela s'applique à une demande correspondant à 80% de la consommation prévue.

Le frein aux prix de l'électricité réduit les coûts de 331 euros en moyenne à l'Est et de 160 euros en moyenne à l'Ouest de l'Allemagne, a indiqué Verivox à l'Agence de presse allemande. Selon ce rapport, le prix de l'électricité pour un ménage type consommant 4000 kilowattheures dans le cadre de l'approvisionnement de base s'élève actuellement à 2154 euros par an en Allemagne de l'Est, sans tenir compte du frein à l'augmentation des prix, et à 1878 euros en Allemagne de l'Ouest. L'écart de prix au détriment de l'Est n'a donc jamais été aussi élevé.

Thorsten Storck, expert en énergie chez Verivox, a déclaré : "Les grandes différences de prix de l'électricité entre l'Est et l'Ouest s'expliquent en partie par l'augmentation des frais de réseau électrique". Au tournant de l'année, les coûts d'exploitation, d'entretien et d'extension du réseau électrique ont augmenté en moyenne de 14% en Allemagne de l'Ouest et de 25% en Allemagne de l'Est. Des facteurs tels que la densité de l'industrie et de la population, mais aussi les coûts liés au développement des énergies renouvelables, sont à l'origine des différences régionales dans les tarifs de réseau.

Selon l'évaluation du portail, c'est dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale que les prix de l'électricité sont actuellement les plus élevés dans l'approvisionnement de base - la facture annuelle d'électricité pour une consommation de 4000 kilowattheures s'élève à 2350 euros. C'est près de 56% de plus que dans le Land le moins cher, Brême. Selon le portail, les prix de l'électricité en vigueur en avril dans l'approvisionnement de base ont été évalués pour les différents Länder. Le fournisseur de base est le fournisseur d'énergie qui approvisionne le plus grand nombre de ménages en électricité dans une zone de réseau. Selon l'Agence fédérale des réseaux, en 2021, près d'un client domestique sur quatre (24%) était dans l'approvisionnement de base, tant pour le gaz que pour l'électricité./hoe/DP/zb