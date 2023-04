Le secteur de l'énergie veut accélérer la construction de nouvelles centrales à gaz après l'abandon du nucléaire

BERLIN (dpa-AFX) - Après la sortie du nucléaire, le secteur de l'énergie demande plus de rapidité dans la construction de nouvelles centrales à gaz en Allemagne. La directrice générale de l'association allemande de l'énergie et de l'eau, Kerstin Andreae, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Pour pouvoir garantir la sécurité de l'approvisionnement à tout moment, même à long terme, nous avons besoin de centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène, qui fournissent une puissance garantie et réglable en tant que partenaire des énergies renouvelables. Si elles ne peuvent pas être mises en service à temps, cela entraînerait des émissions élevées de gaz à effet de serre, car les centrales à charbon devraient alors fonctionner plus longtemps". Ce samedi, les trois dernières centrales nucléaires encore en service en Allemagne seront arrêtées.

L'association professionnelle Zukunft Gas a critiqué le manque actuel d'incitations à investir dans la construction de nouvelles centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène. Timm Kehler, membre du conseil d'administration, a déclaré : "La sortie du nucléaire est désormais effective, la sortie du charbon doit également être accélérée et achevée d'ici 2030. Nous quittons ainsi des piliers importants pour la production d'électricité assurée, c'est-à-dire des centrales qui fournissent de l'électricité lorsque le vent et le soleil ne sont pas disponibles". Outre les énergies renouvelables, il faudrait développer au plus vite des centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène et mettre à disposition d'autres capacités gérables de manière flexible, comme le stockage de l'électricité, afin de combler le déficit qui en résulte.

"Même avec des hypothèses optimistes, nous estimons qu'il manquera au moins 15 gigawatts de puissance garantie sur le marché allemand de l'électricité en 2031", a déclaré Kehler. "Pour éviter ce déficit en 2030, il faut mettre à disposition des capacités gérables de manière flexible pour le marché de l'électricité. Cela inclut la construction de nouvelles centrales à gaz fonctionnant à l'hydrogène, qui devraient être construites et mises en service au cours des huit prochaines années afin que nous puissions sortir du charbon en toute sécurité et atteindre nos objectifs climatiques. Mme Andreae a déclaré que le cadre actuel ne garantissait pas la construction à temps d'une puissance garantie suffisante.

Une porte-parole du ministre de l'Economie Robert Habeck (Verts) a déclaré qu'en vue de la sortie du charbon, le ministère élaborait une "stratégie de production d'énergie efficace à court terme" pour les centrales électriques pilotables qui produisent de l'électricité lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas. Il s'agirait de construire jusqu'à 25 gigawatts de centrales électriques pilotables, dont certaines pourraient fonctionner à l'hydrogène dès le départ et d'autres ultérieurement, notamment en modernisant les anciennes centrales à gaz et en remplaçant les centrales à charbon.