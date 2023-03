Le vice-président du FDP : attendre avant de démanteler les centrales nucléaires

Le président du groupe parlementaire du FDP, Lukas Köhler, a mis en garde contre un démantèlement rapide des trois centrales nucléaires encore en service en Allemagne. "En tant que groupe FDP, nous aurions pu imaginer, comme chacun sait, une durée de vie un peu plus longue. Mais même si les centrales nucléaires sont bientôt arrêtées, nous devrions encore attendre avant de les démanteler", a déclaré M. Köhler au quotidien Bild (mercredi). "Si la situation l'exige encore à l'avenir, les centrales doivent pouvoir être remises en service le plus rapidement possible". La sécurité d'approvisionnement est absolument indispensable, a-t-il ajouté.

La durée de vie de l'unité 1 de Neckarwestheim ainsi que des réacteurs Emsland en Basse-Saxe et Isar 2 en Bavière a été prolongée jusqu'au 15 avril. Ils devraient ainsi contribuer à la stabilité de l'approvisionnement en électricité. Après cette date, l'Allemagne devrait cesser d'utiliser l'énergie nucléaire. Le FDP s'était prononcé pour la poursuite de l'exploitation des trois réacteurs jusqu'en 2024.