Lemke au camp d'Asse : la sortie du nucléaire ne va pas de soi

REMLINGEN (dpa-AFX) - Près de trois semaines après la sortie de l'Allemagne du nucléaire, la ministre allemande de l'Environnement Steffi Lemke a visité le site de stockage de déchets nucléaires en mauvais état d'Asse, près de Wolfenbüttel en Basse-Saxe. "Je suis vraiment très heureuse que nous ayons arrêté les trois dernières centrales nucléaires en Allemagne le 15 avril et que nous ayons ainsi pu éviter de produire encore plus de déchets hautement radioactifs", a déclaré jeudi la politicienne des Verts à des groupes de citoyens devant le site. "Je peux vous dire que cela ne va pas de soi, mais que cela m'a massivement préoccupé ces derniers mois". Selon elle, on a parfois exigé avec une grande légèreté la poursuite de l'exploitation et complètement ignoré les problèmes liés à l'inexistence du stockage définitif.

L'ancienne mine située dans le district de Wolfenbüttel contient environ 47 000 mètres cubes de déchets faiblement et moyennement radioactifs, mais la mine n'est pas stable. Des fissures laissent régulièrement pénétrer de l'eau salée, c'est pourquoi le Bundestag a décidé de récupérer les déchets radioactifs de l'Asse le plus rapidement possible. Pour ce faire, il est prévu de construire un centre de stockage intermédiaire à proximité immédiate. Cela suscite de vives critiques dans la région concernée et a même conduit récemment à la fin d'un processus d'accompagnement critique./svv/DP/mis