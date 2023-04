Lemke rejette l'idée d'une centrale nucléaire sous la responsabilité des Länder - Le FDP s'en prend à Söder

BERLIN (dpa-AFX) - La ministre allemande de l'Environnement, Steffi Lemke (Verts), a rejeté l'idée du ministre-président de la Bavière, Markus Söder (CSU), de confier la responsabilité de l'énergie nucléaire aux Länder. La demande de M. Söder a suscité l'étonnement et la critique du FDP, qui s'était engagé à prolonger la durée de vie des centrales nucléaires avant la fermeture des derniers réacteurs en Allemagne. Le chef de la CSU a reçu des encouragements de la CDU.

Les trois dernières centrales nucléaires allemandes restantes ont été fermées tard samedi soir, dont Isar 2 en Bavière. Dans le journal Bild am Sonntag, Söder a demandé que la loi sur le nucléaire soit à nouveau modifiée et que les Länder soient compétents pour que la Bavière puisse continuer à exploiter la centrale sous sa propre responsabilité.

Lemke a insisté sur la compétence fédérale en matière d'énergie nucléaire et a rappelé que les Länder agissaient sur mandat fédéral dans ce domaine. "Il est tout à fait déprimant de voir comment un ministre-président ignore si facilement les questions d'autorisation et de droit constitutionnel ainsi que les aspects de la sécurité nucléaire", a déclaré la politicienne des Verts au "Süddeutsche Zeitung" et au "Bild" (lundi). "Même si l'on veut reconnecter le réacteur au réseau, comme le souhaite manifestement M. Söder, il ne suffit pas pour cela de lui accorder légalement une nouvelle durée de vie. Il faudrait quasiment une nouvelle autorisation du réacteur".

L'ancien ministre fédéral de l'Environnement, Jürgen Trittin (Verts), a déclaré au journal Welt (lundi) que M. Söder se jetait "d'un grand geste derrière un train qui est parti". Selon la Loi fondamentale, la compétence en matière d'énergie nucléaire revient à l'Etat fédéral, les Länder ne faisant que l'exécuter pour le compte de l'Etat fédéral. "Cela vaut aussi pour la Bavière, même en période de campagne électorale", a souligné Trittin. Du point de vue de la vice-présidente du Bundestag Katrin Göring-Eckardt, la démarche de Söder constitue une promesse implicite de stocker les déchets nucléaires en Bavière, comme elle l'a déclaré lors de l'émission "Anne Will" sur la chaîne ARD.

Les politiciens du FDP ont exprimé leur étonnement face aux déclarations de Söder. Le secrétaire général Bijan Djir-Sarai a réaffirmé dans le Rheinische Post (lundi) que le FDP avait de la sympathie pour une exploitation prolongée des centrales nucléaires. Djir-Sarai a toutefois déclaré en direction de Söder : "Jusqu'à ce qu'une loi sur la fédéralisation de la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire soit adoptée, il aurait probablement changé d'avis". En tant que ministre bavarois de l'Environnement, Söder a également fait avancer la sortie du nucléaire.

Johannes Vogel, vice-président du FDP, a fait des commentaires similaires. "Markus Söder change de position comme de chemise", a déclaré Vogel lors de l'émission "Anne Will" sur la chaîne ARD. "Je n'aimerais pas donner à quelqu'un d'aussi erratique la responsabilité de la politique énergétique", a ajouté Vogel.

En revanche, Söder trouve des partisans de son idée au sein de la CDU. Le vice-président du groupe parlementaire de l'Union, Jens Spahn, a écrit sur Twitter qu'il fallait maintenant trouver des solutions pragmatiques. "Si la Bavière est prête à assumer la responsabilité politique et technique de la poursuite de l'exploitation, l'État fédéral devrait le permettre", a-t-il souligné. Le directeur parlementaire du groupe parlementaire de l'Union, Thorsten Frei (CDU), a déclaré au Rheinische Post (lundi) que l'abandon de l'énergie nucléaire était une mauvaise décision. "Il est donc juste, et c'est l'expression de sa responsabilité en tant que ministre-président, que Markus Söder prenne en compte toutes les possibilités pour éviter cette erreur grossière."/shy/DP/zb