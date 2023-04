Les Verts et le SPD célèbrent l'abandon du nucléaire - le FDP se heurte à l'arrêt des centrales nucléaires

BERLIN (dpa-AFX) - Les groupes politiques du SPD et des Verts au Bundestag se réjouissent de l'abandon définitif de l'énergie nucléaire en Allemagne. Le troisième partenaire de la coalition Ampel, le FDP, regrette en revanche que la fin de l'utilisation de l'énergie nucléaire soit prévue pour samedi.

"Aujourd'hui, l'Allemagne sort du nucléaire - et entre définitivement dans l'ère des énergies renouvelables sûres et abordables", a tweeté le groupe parlementaire des Verts dans la matinée. Celles-ci assurent l'approvisionnement en énergie, protègent le climat, rendent l'Allemagne indépendante des autocrates et posent les bases d'une économie forte et de bons emplois. La présidente des Verts, Ricarda Lang, a tweeté que la sortie du nucléaire signifiait "l'entrée définitive dans l'ère des énergies renouvelables". Le groupe parlementaire du SPD au Bundestag a écrit brièvement sur Twitter : "Le nucléaire ? Et au revoir". L'image de l'effondrement d'une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire a été ajoutée en arrière-plan.

Le groupe parlementaire du FDP a en revanche écrit sur Twitter : "Nous ne cachons pas que nous aurions souhaité une poursuite temporaire de l'exploitation pendant 1 an lors de la #sortiedu nucléaire". Mais il n'y aurait pas de majorité pour cela au sein des groupes parlementaires de l'Ampel. Les libéraux ont toutefois réaffirmé leur position selon laquelle les trois dernières centrales nucléaires devraient rester opérationnelles après leur fermeture afin de pouvoir être réactivées le plus rapidement possible en cas d'urgence.

En revanche, la CSU au Bundestag a parlé sur Twitter d'un "jour noir pour les citoyens, l'industrie et la protection du climat en Allemagne" suite à l'arrêt des centrales nucléaires. Même une majorité de la population en faveur de la poursuite de l'exploitation n'a pas incité la coalition "Ampel" à changer d'avis, a regretté le groupe parlementaire de la CSU.

Après environ 62 ans, les trois réacteurs restants en Allemagne - Isar 2 en Bavière, Emsland en Basse-Saxe et Neckarwestheim 2 dans le Bade-Wurtemberg - doivent être arrêtés ce samedi. L'arrêt est prévu peu avant minuit./shy/DP/zb