Les consommateurs d'électricité pourraient obtenir des droits européens sur les contrats à long terme

BRUXELLES (dpa-AFX) - Afin d'éviter des prix excessifs de l'électricité pour les consommateurs et les entreprises, la Commission européenne veut encourager les contrats à long terme. C'est ce qui ressort d'un projet de modification de la législation, dont l'Agence de presse allemande a eu connaissance à Bruxelles. Une plus grande proportion de contrats à long terme permettrait aux consommateurs de bénéficier de prix plus stables. Parallèlement, les nouveautés apportées au règlement européen sur le marché de l'électricité de l'Union visent à encourager les investissements dans les énergies renouvelables.

Afin de protéger les consommateurs finaux contre les fortes fluctuations de prix, les auteurs du projet proposent entre autres un droit à des contrats à prix fixe ainsi qu'à des contrats à tarification dynamique. Les consommateurs pourraient ainsi fixer des prix sûrs et à long terme ou opter pour des contrats à prix dynamiques avec les fournisseurs s'ils souhaitent profiter des fluctuations de prix - par exemple pour utiliser l'électricité lorsqu'elle est moins chère pour recharger des voitures électriques ou alimenter des pompes à chaleur, par exemple.

Depuis des mois, des discussions sont en cours au niveau européen sur les changements à apporter au marché de l'électricité, notamment parce que le prix de l'électricité dépend également du prix du gaz. L'explosion des prix du gaz suite à la guerre d'agression russe en Ukraine a également fait grimper le prix de l'électricité.

Selon la Commission, il n'y aura pas de grande réforme du marché de l'électricité avec découplage. Le principe du "merit order" n'est pas remis en question dans le document. Il désigne l'ordre d'utilisation des centrales électriques proposées à la bourse de l'électricité. Les centrales électriques qui peuvent produire de l'électricité à bas prix sont sollicitées en premier pour répondre à la demande. Ce sont par exemple les éoliennes. Mais à la fin, le prix est déterminé par la dernière centrale connectée et donc la plus chère.

La proposition vise également à stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, notamment par le biais de contrats de différence et de garanties publiques pour les accords d'achat d'électricité (AAE). Ces derniers sont des accords d'achat d'électricité entre les producteurs d'énergie et les consommateurs industriels, offrant ainsi une stabilité des prix à long terme et la sécurité nécessaire au producteur pour prendre une décision d'investissement.

Avec les contrats pour la différence, les États membres de l'UE doivent garantir aux producteurs d'électricité un prix fixe pour l'électricité après de nouveaux investissements. Si le prix du marché est inférieur, l'État compense la différence afin d'assurer la stabilité des prix à long terme. Si les revenus sont supérieurs au prix fixé dans le contrat, l'excédent est reversé à tous les consommateurs finaux d'électricité sur la base de leur consommation. Cette mesure s'appliquera aux investissements dans toutes les énergies renouvelables et dans le nucléaire.

La Commission européenne travaille depuis des mois sur un projet de réforme et la proposition finale devrait être présentée la semaine prochaine. Les pays et le Parlement européen devront ensuite négocier le texte final avant qu'il ne puisse entrer en vigueur.

Le député européen Michael Bloss (Verts) a critiqué la promotion des investissements, y compris dans l'énergie nucléaire, qui est "un coucou dans le nid" des énergies renouvelables. Elle reçoit des promesses de soutien massif alors qu'elle est extrêmement coûteuse, non assurable et incompatible avec un futur système électrique flexible. L'eurodéputé CSU Markus Ferber a salué le fait que le système du "merit order" soit maintenu dans le projet. "Il est raisonnable que la Commission n'utilise pas la machette, mais procède avec un scalpel."